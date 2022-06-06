Вельск, Архангельская область, , 11:56 — REGNUM В Архангельской области после смерти семимесячного ребенка возбудили уголовное дело в отношении фельдшера скорой медицинской помощи и врача–педиатра, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Врач скорой помощи

По данным ведомства, в марте 2021 года родители мальчика обратились на станцию скорой медицинской помощи Вельской ЦРБ с жалобами на неудовлетворительное состояние здоровья сына. У ребенка была острая хирургическая патология органов брюшной полости, ему требовалось проведение операции.

«Однако фельдшер скорой помощи и врач-педиатр недооценили степень тяжести состояния ребёнка, избрали неверную тактику лечения, не обеспечили своевременную госпитализацию ребенка в стационар больницы для проведения срочной операции и направили ребёнка в резервное инфекционное отделение больницы. Там он спустя несколько часов скончался», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Вельский районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске возбуждено уголовное дело после гибели двухлетнего ребенка.