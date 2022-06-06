Эр-Рияд, , 11:58 — REGNUM В министерстве иностранных дел Саудовской Аравии выступили против заявления представителя правящей партии Индии, в котором тот оскорбил пророка Мухаммеда и ислам. Об этом 6 июня сообщает официальное информационное агентство SPA.

Саудовская Аравия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, ранее официальный представитель правящей партии Индии «Бхаратия Джаната» Нупур Шарма выступил с заявлением, в котором упомянул нормы ислама в уничижительном контексте. Это заявление также осудили представители Кувейта и Катара.

«Мы категорически осуждаем заявления, сделанные пресс-секретарем индийской партии Бхаратия Джаната, которые оскорбляют Пророка Мухаммеда, мир ему и благословение. Мы подтверждаем постоянный отказ от предрассудков по отношению к символам исламской религии, а также отказ от предрассудков по отношению ко всем личностям и символам, которые важны для религии», — цитирует SPA заявление МИД Саудовской Аравии.