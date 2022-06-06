Астана, 6 июня, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 июня принял прибывшего в Нур-Султан министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана Аль Сауда. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Andrew Fackler Флаг Саудовской Аравии

Сообщается, что стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между странами. Акцент был сделан на укреплении политического, торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного партнёрства.

По данным пресс-службы, глава саудовского МИД поздравил Токаева с успешным референдумом и пожелал успехов в создании обновленной республики, о которой ранее заявил казахстанский лидер.

«Королевство Саудовская Аравия желает вашей стране успехов в построении Второй Республики и продолжении под вашим руководством реализации масштабных реформ, нацеленных на дальнейшее процветание Казахстана», — сказал Аль Сауд.

Он также заявил, что саудовская сторона готова проводить детальное обсуждение развития сотрудничества.