Владивосток, 6 июня, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Победой команды «Шторм» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России завершились во Владивостоке гонки на Кубок Приморского края по парусному спорту в классе «пластиковый ял». Об этом 24 июня сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург. Парусная регата в рамках Балтийской яхтенной недели

В регате, которая проводилась на шлюпочной базе морского городка Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова (ТОВВМУ) приняли участие 10 команд, которые представляли ТОФ, ТОВВМУ, Морской государственный университет имени Г. И. Невельского (МГУ) и другие морские учебные заведения региона.

пресс-служба ВВО «Спортсмены вышли на старт регаты с поддержкой военнослужащих, участвующих в специальной военной операции в Донбассе, разместив на парусах ялов символы «V» и «Z».

На завершающем этапе гонки спортсменов «приветствовал» кит белуха, редко заходящий в Амурский залив, что вызвало эмоциональную реакцию участников гонки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье активно начнут развивать совместно с ЦСКА бокс и парусный спорт.