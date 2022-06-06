Донецк, 6 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Куйбышевского района Донецка. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

В представительстве зафиксировали атаку в 8:55 с позиций в Водяном. Под обстрел попал Куйбышевский район Донецка, выпущено три мины калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские боевики обстреляли Ясиноватую.