Джакарта, 6 июня, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Индонезии планируют увеличить стоимость билетов в храм Боробудур, сообщает CNN Indonesia.

DANIEL JULIE Храм Боробудур. Центральная Ява

Планируется повысить цены на билеты в храм Боробудур до 750 тысяч индонезийских рупий, чтобы ограничить число посетителей. В Индонезии считают, что в храм пойдут те, кто проявит глубокий интерес.

Стоимость билета для иностранных туристов составит 100 долларов США. В то время как цена для студентов составит пять тысяч индонезийских рупий.

«Мы идем на этот шаг исключительно ради сохранения богатой истории и культуры архипелага», — заявил министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан.

Напомним, правительство Индонезии согласилось ограничить туристическую квоту в храме Боробудур до 1200 человек в день.