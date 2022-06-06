Ермаковский район, Красноярский край, , 11:51 — REGNUM На территории Ермаковского района Красноярского края объявлен карантин по трихинеллезу. Опасный для человека паразит был выявлен в биоматериале от туши добытого в районе медведя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Карантин Цитата из к/ф «Эпидемия». Реж. Вольфганг Петерсен. 1995. США

В связи с этим в эпизоотическом очаге запрещена охота на восприимчивых животных. В Араданском сельсовете также запретили ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с передвижением животных. В ведомстве напоминают, что трихинеллез относится к числу наиболее опасных паразитарных заболеваний.

Жителей призвали перед употреблением мяса, добытого на охоте и при убое животных обращаться к ветеринарам для проведения экспертизы.

«Реализация мясной продукции без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и оформления ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» запрещена», — отметили в управлении.