Москва, , 11:51 — REGNUM Самые нелюбимые домашние дела жителей России — глажение белья (24%) и уборка квартиры (19%). Об этом свидетельствуют данные опроса рекрутингового агентства Superjob.ru.

Уборка Handy.com.ua

Также в числе нелюбимых бытовых дел оказалось мытье посуды (11%), приготовление еды (9%). К покупке продуктов питания и стирке граждане относятся спокойнее: ходить в магазины и на рынки не нравится 3%, стирать — 1% опрошенных.

При этом регулярно моют посуду 72% участников опроса, закупают продукты 71%, готовят еду 65%, убираются в квартире 64%, постоянно стирают 51%, гладят 26%. Домашние дела, за исключением закупки продуктов, в России чаще выполняют женщины, чем мужчины.

Опрос проведён 13–2 июня 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 384 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, идеальный выходной день для большинства жителей России — это общение с семьёй и друзьями (26%) или прогулка на природе (24%).

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