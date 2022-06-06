Уфа, 6 июня, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Подпитка Зауралья в Башкирии энергомощностями может начаться в 2025 году. Об этом 6 июня сообщил глава республики Радий Хабиров на заседании республиканского правительства в центре управления регионом.

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Он рассказал о важнейшем результате IV Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье», который прошел в Сибае со 2 по 4 июня.

«Мы нашли партнера, десятилетиями вопрос не решался — это обеспечение достаточными энергомощностями Зауралья, мы ключик нашли к решению. Если мы слажено и организовано все сделаем, то в 2025 году начнется подпитка. Это самый главный итог инвестиционного Сабантуя», ­ — заявил Хабиров.

Он отметил, что без решения этого вопроса, невозможно двигаться дальше.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на IV Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье» в башкирский город Сибай прибыли гости из 11 зарубежных стран.