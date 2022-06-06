Москва, 6 июня, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Видеозапись со сбитым в районе Славянска в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины истребителем МиГ-29 вооруженных украинских вооруженных формирований обнародовало 6 июня Минобороны России.

Mil.ru ЗРК С-300

На выложенных в интернет кадрах запечатлен запуск ракеты одним из российских зенитно-ракетных комплексов, а также догорающие обломки украинского истребителя в поле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с российскими пленными на Украине доложила президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.