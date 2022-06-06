Буэнос-Айрес, 6 июня, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Вице-премьер Кубы Хорхе Луис Тапиа заявил в рамках визита в Аргентину, что его страна будет продолжать двигаться вперед, несмотря на ужесточение экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США более 60 лет назад. Об этом пишет Prensa Latina.

ИА REGNUM Куба

Во время встречи с кубинцами, проживающими в Аргентине, Тапиа отметил, что ужесточение блокады во время пандемии COVID-19 и включение острова в список спонсоров терроризма, составленный Вашингтоном, нанесли серьезный ущерб экономике Кубы.

По словам вице-премьера, Куба не позволит себе «потерпеть поражение» и продолжит сопротивление, потому что «это воля народа». Он подчеркнул, что страна живёт в сложной ситуации, однако ищет решения всех проблем.

Тапиа также отметил, что Куба реализует экономическую и социальную стратегию, которая включает в себя многочисленные преобразования и проекты.