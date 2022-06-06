Кострома, 6 июня, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Костромской путепровод в микрорайоне «Юбилейный» закроют для прохода людей, автомобилей и общественного транспорта с 6 по 20 июня. Об этом сообщает администрация города.

https://gradkostroma.ru Ремонт путепровода в Костроме

В этот период на переправе через железнодорожные пути будут проводиться ремонтные работы — установка пролётных строений. Закрытие путепровода необходимо, чтобы предотвратить отслоение бетона от арматуры из-за вибраций, которые создают проезжающие машины. Ограничения начнут действовать с 22:00 6 июня. Из-за работ изменится путь следования семи автобусов — № 4,7,18,23,24,56 и 65. С обновленными маршрутами можно ознакомиться на сайте мэрии.

Напомним, ремонт путепровода проходит в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Мост был построен в 1970 году и ни разу не подвергался капитальному восстановлению. В ходе ремонта заасфальтируют тротуары, проезжую часть, укрепят пролёты, опоры, заменят деформационные швы, освещение, перила и систему водоотведения.

Стоимость работ составляет 569 млн рублей, их выполняет государственное учреждение «Костромаавтодор». Сдать объект планируется до 31 октября 2023 года. Параллельно в Костроме ремонтируют мост через реку Чёрную, открыть движение по всем его полосам надеются к концу ноября 2022 года.