Бразилиа, , 11:47 — REGNUM Более 71 000 жителей Бразилии остаются без крыши над головой спустя 11 дней после начала ливней, обрушившихся на бразильский штат Пернамбуку на северо-востоке страны. Об этом пишет Prensa Latina.

Люди на улице в масках. Бразилия (сс) Agência Brasília

В отчете Государственной координации гражданской обороны также указано, что в результате трагедии 61 596 человек были вынуждены покинуть свои дома, а 9 631 человек был переселён в дома родственников. Пострадавшие находятся в 123 приютах в 31 городе.

В общей сложности от ливней пострадали 54 муниципалитета.

Аналогичным образом, Гражданская оборона территориального подразделения сообщила, что число городов с чрезвычайными постановлениями в связи с ливнями увеличилось с 34 до 37.