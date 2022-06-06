Оренбург, 6 июня, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 6 июня выступил с ежегодным отчётом о работе правительства перед депутатами Заксобрания. Выступление он начал и завершил словами о ситуации вокруг Донбасса, спасении мира от нацизма.

Http://zaksob.ru Законодательное собрание Оренбургской области

«Россия всегда будет стоять на защите справедливости и порядка, на защите жизни людей. Давление Запада мы ощутили в полной мере. В один момент были разрушены наработанные годами логистические и торговые цепочки, сорваны поставки сырья, материалов, оборудования и комплектующих. Закрылась часть рынков сбыта. Изменения вновь коснулись большинства сфер жизни. И, как и во время пандемии, нам снова пришлось гибко и оперативно адаптироваться к новым реалиям», — сказал он.

В марте 2022 года в регионе создали оперативный штаб по повышению устойчивости экономики Оренбуржья. Разработали комплекс мер поддержки бизнеса и граждан. Сейчас в портфеле региона — более 20 инвестиционных проектов, готовых заместить импортную продукцию. В 2021 году отгрузка продукции промышленными предприятиями региона впервые превысила 1 трлн рублей, что стало историческим максимумом.

Губернатор затронул в докладе все сферы жизни: экономическую, социальную, культурную, спортивную, сельскохозяйственную, сферу городского благоустройства.

Денис Паслер доложил об увеличении за год на 2 тыс. числа малых и средних предприятий, на 24 тыс. — самозанятых. В 2021 году Оренбуржье во всех рейтингах оценки инвестиционного климата поднялось вверх.

В 2021 году, несмотря на сложности, объём продукции АПК области превысил 146 миллиардов рублей. «В этом году погода пока позволяет нам рассчитывать на хороший урожай. Агропромышленный комплекс сможет компенсировать потери прошлого года», — сказал губернатор.

Оренбуржье обеспечивает себя зерном, мясом, молоком и другими продуктами. Часть продукции поставляется в другие регионы, обеспечивая продовольственную безопасность страны. Одним из перспективных рынков является Китай. 30 мая из Оренбуржья в КНР были запущены регулярные ускоренные контейнерные перевозки.

По итогам прошлого года Оренбуржье вошло в топ-5 регионов России по закупке сельхозтехники. Приобретено 2,5 тыс. единиц на 6,662 млрд рублей (в 2020 году показатель составил 5 млрд рублей).

Ведётся работа по повышению уровня жизни жителей сёл. В 2020 году зарплата в сфере АПК поднялась на 11%, в 2021-м, несмотря на засуху, ее удалось удержать на достигнутом уровне. В 2021 году реализовано 140 проектов по благоустройству сельских территорий — в 6 раз больше, чем в 2020 году.

Губернатор акцентировал внимание на том, что впервые за многие годы региональный бюджет 2021 года исполнен с профицитом в 17,6 млрд рублей. Это позволило в начале 2022 финансового года обойтись без привлечения коммерческих и бюджетных кредитов. В 2021 году общий объем государственного долга Оренбургской области снизился на 18%, или на 3 млрд 800 млн рублей, и составил 17,6 млрд рублей. За четыре месяца текущего года долговые обязательства областного бюджета уменьшились еще на 1,3 млрд рублей.

В блоке о социальной поддержке Денис Паслер сообщил об изменении подхода к ее оказанию. Сделав ее более адресной. На региональном уровне постоянно расширяют перечень мер с учётом запросов людей.

Ситуацию на рынке труда глава Оренбуржья назвал стабильной. «К концу 2021 года уровень безработицы в регионе вернулся к допандемийным показателям», — сказал он. Средняя зарплата по экономике за прошлый год превысила 38 тыс. рублей. В 2022 году разработана новая мера поддержки работодателей. К зарплате каждого работника, устроенного через центр занятости, регион доплачивает до 4700 рублей.

По словам Паслера, в 2021 году более 1 мдрд рублей направлено на формирование комфортной городской среды в регионе. Благоустроено 58 территорий. В 2022 году благоустроят ещё 36 общественных территорий в 27 муниципалитетах. Оренбургская область в 2022–2023 годах сможет получить почти 6 млрд рублей — инфраструктурный кредит для развития городов. На эти средства планируется обеспечить дорожной инфраструктурой и инженерными сетями территорию жилого района «Молодой Оренбург».