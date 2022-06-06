История вопроса

Соблюдение мер пожарной безопасности помогает сохранить жизнь и здоровье граждан, а также уберечь имущество. Существует определённый перечень требований, которые обязаны соблюдать даже владельцы частных домов. Именно несоблюдение норм и правил - самая частая причина пожаров.



Одна из мер воздействия на нарушителей - приостановка работы мест массового пребывания. К примеру, в Астраханской области в начале августа 2019 года была приостановлена работа одного из этажей поликлиники в Черноярском районе. Причиной стали нарушения правил противопожарной безопасности.



Между тем в августе 2019 года на официальном правительственном сайте проектов нормативных правовых актов были обнародованы поправки в техрегламент требований пожарной безопасности, которые в случае принятия приведут к отмене автоматической передачи сигнала о возникновении пожара в соцучреждениях. Депутаты Госдумы выступили против подобного "нововведения".

