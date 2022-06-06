Ростов-на-Дону, 6 июня, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за пожарной опасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 6 июня.

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Согласно прогнозу синоптиков, 7 июня чрезвычайная пожароопасность самого высокого — пятого — класса ожидается на юго-востоке Ростовской области (Орловский, Зимовниковский, Дубовский, Заветинский и Ремонтненский районы) и местами в Приазовье (на севере Азовского района).

Жителям Дона следует строго соблюдать правила пожарной безопасности.