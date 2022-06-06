Тбилиси, 6 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Количество туристических визитов в Грузию за первые паять месяцев 2022 года достигло 906,6 тыс., что на 228,5% больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

При этом отмечается, что сфера туризма не восстановилась поле введения карантинных ограничений. Если сравнивать с допандемийным 2019 годом, то этот уровень достигнут только на 54,8%.

В течение мая Грузию посетили 264,4 тыс. туристов. Это на 174% больше, чем в 2021 году и только на 62,3% достигает уровня 2019 года.

Напомним, экономика Грузии к 2019 году стала сильно зависеть от туризма. После объявления пандемии коронавируса работа в этом секторе почти прекратилась, что привело к экономическому кризису в стране и росту безработицы. В 2021 году власти начали политику по восстановлению туристического сектора.