Москва, 6 июня, 2022, 11:42 — ИА Регнум. О ситуации с российскими пленными на Украине доложила президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи 6 июня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ombudsmanrf.org Татьяна Москалькова

«Большую обеспокоенность вызывает то, что Международный Комитет Красного Креста до сих пор ни разу не проинформировал нас о посещении наших российских пленных. Мы не имеем информации, как осуществляется контроль за соблюдением международных норм и правил в отношении наших военнослужащих, оказавшихся в этой ситуации», — сказала она.

При этом Москалькова рассказала, что она посещала украинских пленных в Севастополе и убедилась, что их права полностью соблюдаются в соответствии с международными нормами и принципами.

Также российский омбудсмен уточнил, что пленных с Украины обеспечивают всеми гуманитарными потребностями: постельным бельем, питанием и медицинским обслуживанием.

«Я провела там личный прием. После этого по их просьбе сообщила их родственникам об их судьбе, то, о чем они просили. Очень важно, чтобы гуманитарная составляющая по нашей линии, уполномоченных по правам человека, работала», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что в России развернулась большая работа по оказанию помощи эвакуированным лицам из ДНР, ЛНР и Украины.