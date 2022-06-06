Ростов-на-Дону, , 11:41 — REGNUM Ростовская область может стать основной площадкой подготовки инженерных кадров для сельхозмашиностроения России. Регион подал заявку на участие в федеральной программе. Об этом шла речь на встрече донского губернатора Василия Голубева с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

Инженер

«Решение будет принимать комиссия, эксперты работают, но очевидно, что это будет крупнейший значимый центр для всей страны, для всего агропромышленного комплекса. Школа будет готовить инженерные кадры для всего цикла создания сельхозмашин», — отметил глава Минобрнауки.

В настоящее время потребность в высококвалифицированных инженерах на заводе «Ростсельмаш» превышает 100 человек. Передовая инженерная школа, как ожидается, будет способна обеспечить инженерными кадрами всю отрасль сельхозмашиностроения России.