Архангельск, , 11:41 — REGNUM В Архангельске при падении с шестого этажа погиб двухлетний ребенок, сообщает СУ СКР.

Игрушка на окне Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным ведомства, трагедия произошла вечером 4 июня на Набережной Северной Двины.

«Пока родители находились в других помещениях квартиры, двухлетний мальчик залез на подоконник, надавил на москитную сетку и выпал из окна шестого этажа», — сообщили в Следкоме.

Ребенок был госпитализирован, но спасти его не удалось — в отделении реанимации он скончался.

«В обстоятельствах ситуации разбираются следователи. Произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приангарье четырёхлетняя девочка выпала из окна.