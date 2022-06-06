Биробиджан, 6 июня 2022, 11:50 — REGNUM Глава Еврейской АО Ростислав Гольдштейн и главный санитарный врач региона Павел Копылов приняли решение отменить требование носить медицинские маски в общественных местах. В ближайшее время будет подписан соответствующий документ, сообщил 6 июня телеграм-канал правительства ЕАО.
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Приостановление масочного режима было его инициативой.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии масочный режим отменили 2 июня. Глава региона Айсен Николаев назвал спокойной ситуацию по коронавирусной инфекции.