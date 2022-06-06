Саранск, , 11:39 — REGNUM По итогам проверки исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в деятельности администрации Лямбирского муниципального района были выявлены нарушения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Мордовии.

Часы Госзакупки

В частности, был выявлен факт несвоевременного направления в федеральный орган исполнительной власти информации об исполнении муниципального контракта на изготовление технических планов на построенные объекты недвижимости для опубликования в ЕИС «Закупки».

По результатам проверки главе района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Чиновник привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ («Нарушение порядка ведения реестра контрактов»), ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, в Пермском крае Контрольно-счетная палата за 2021 год выявила в ходе проверок нарушения в сфере госзакупок на 2,5 млрд рублей.

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