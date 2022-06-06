* талибов — запрещённая в России организация

Махмудраки, Афганистан, , 11:38 — REGNUM Фронт сопротивления Афганистана утверждает, что его силы атаковали контрольно-пропускной пункт талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Каписе.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Надёжный источник во Фронте сопротивления, не пожелавший называть своего имени, сообщил газете «8 Собх», что нападение произошло на КПП талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кишлаке Сафатуллахейль в уезде Хеза Дуюм Кохистан.

Он утверждает, что в результате нападения были убиты пять талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным источника, столкновение продолжалось около получаса.

При этом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Каписе отрицают факт нападения.

Вот уже несколько месяцев силы, сражающиеся против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), время от времени проводят партизанские атаки на базы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Каписа.