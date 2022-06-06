Фронт сопротивления Афганистана совершил атаку на КПП талибов* в Каписе
Махмудраки, Афганистан, 6 июня, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Фронт сопротивления Афганистана утверждает, что его силы атаковали контрольно-пропускной пункт талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Каписе.
Надёжный источник во Фронте сопротивления, не пожелавший называть своего имени, сообщил газете «8 Собх», что нападение произошло на КПП талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кишлаке Сафатуллахейль в уезде Хеза Дуюм Кохистан.
Он утверждает, что в результате нападения были убиты пять талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным источника, столкновение продолжалось около получаса.
При этом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Каписе отрицают факт нападения.
Вот уже несколько месяцев силы, сражающиеся против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), время от времени проводят партизанские атаки на базы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Каписа.