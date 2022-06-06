Москва, , 11:37 — REGNUM Сегодня, 6 июня, наблюдается бурный рост котировок биткоина: еще до полудня они успели вырасти более чем на 6%, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Криптовалюта

«Тем не менее, подобный импульс в отсутствии должного фундамента скорее свидетельствует об агонии покупателей, которые с начала июня пытаются удержать цену от падения ниже $29 тысяч.

По всей видимости, уже в самое ближайшее время мы увидим возвращение биткоина к недавним минимумам и дальнейшее движение цены сначала к $28 тысячам, а затем и ниже.

Главным драйвером по-прежнему остается политика ФРС, где начали повышать процентные ставки в рамках борьбы с рекордной инфляцией в США.

В последние месяцы участники рынка начали беспокоится, что жесткая монетарная политика будет способствовать серьезному замедлению экономического роста в стране, вследствие чего начали закладывать в свои ожидания возможную паузу со стороны ведомства.

Однако свежие цифры по рынку труда свидетельствуют о том, что процесс восстановления все еще продолжается.

В мае было создано 390 тысяч рабочих мест: это самый слабый результат с апреля прошлого года, но эта цифра все еще выше допандемийных значений, когда показатель рос примерно на 150 тысяч в месяц.

При этом инфляция, согласно прогнозам, держится вблизи 6%. Таким образом, причин для паузы нет и ФРС продолжит повышать ставку по плану: + 50 базисных пунктов в июне и июле соответственно.

В таких условиях инвесторы предпочтут держаться подальше от рискованных активов, из-за чего полноценный рост фондового и криптовалютного рынка может начаться еще нескоро», — считает эксперт.

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