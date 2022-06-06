Подгорица, 6 июня, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Средняя зарплата в Черногории без налогов и взносов в апреле 2022 года составила 707 евро, что на 0,4 процента больше, чем в марте, сообщает статистическое ведомство Monstat.

Евро

Средняя чистая заработная плата в апреле по сравнению с тем же месяцем прошлого года увеличилась на 33,6 процента.

Средняя брутто-зарплата в апреле составила 873 евро.

«Если иметь в виду, что потребительские цены в апреле по сравнению с мартом выросли на 1,9 процента, то из этого следует, что реальная заработная плата за тот же период снизилась на 1,4 процента», — говорится в сообщении ведомства.