Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM В торговом центре «Галерея» в Санкт-Петербурге толпа мужчин пыталась отбить своего знакомого, которого охрана заподозрила в краже, сообщило 6 июня издание «Фонтанка».

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Инцидент произошел вечером 5 июня. По предварительной информации, бдительный охранник остановил посетителя одного из магазинов для проверки. Однако тот успел позвать на подмогу знакомых, около десяти человек прибежали на место и завязалась драка.

«В отделы полиции доставили восемь человек, в отношении которых составили протоколы о мелком хулиганстве, — говорится в сообщении.

Отметим, это не первый подобный случай массовой драки в ТРК «Галерея». Ранее ИА REGNUM сообщало, что в марте 2020 года между уроженцами азиатских стран СНГ и жителями Дагестана произошла стычка. В результате драки один мужчина оказался в больнице, 11 человек были задержаны, возбуждено уголовное дело.

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