Брянск, 6 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Брянской области за минувшие сутки выписано с выздоровлением 12 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июня в региональном оперативном штабе. Не зарегистрировано летальных исходов, а также не отмечено новых госпитализаций.

Больничная палата

Всего в Брянской области подтверждено 162 006 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 157 798 человек. Скончались от осложнений 4029 пациентов.

Лаборатории региона провели 1 908 569 исследований на коронавирус.