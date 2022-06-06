Москва, 6 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Евросоюз может продолжать вводить антироссийские санкции, у них «что-то пошло не так», заявил 6 июня замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев

Он прокомментировал в личном телеграм-канале новые санкции Евросоюза против России, куда вошли нефтяное эмбарго, санкции против Национального расчётного депозитария России, а также отключение от SWIFT крупных банков.

«Талантливым европейцам можно продолжать в том же духе: вводить новые, как сейчас любят говорить, 100 500-е пакеты санкций. Судя по тому, как действуют ограничения и куда катится экономическая ситуация в ЕС на фоне нелепых антироссийских страшилок, что-то пошло не так», — написал Медведев.