Петропавловск-Камчатский, 6 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Камчатке на увеличение МРОТ и прожиточного минимума, которое по указу президента РФ Владимира Путина должно произойти с 1 июня, необходимо дополнительно 36 млн рублей. Эти деньги возьмут из резервного фонда края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 июня в региональном правительстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM МРОТ

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Для получения на эти цели федерального финансирование необходимо подписать соглашение с федеральными органами власти, которое пока находится в стадии разработки.

На увеличение МРОТ, которое коснется около 4 тыс. жителей Камчатки, краю необходимо 25 млн рублей. Ещё 11 млн рублей требуется на пересчет региональной доплаты к пенсиям, которая увеличилась после повышения прожиточного минимума.

«В любом случае увеличение МРОТ и региональной доплаты к пенсии начнёт действовать с 1 июня, поэтому предлагаем задействовать средства резервного фонда для этих целей. Кроме того, в этом году мы ожидаем принятия на федеральном уровне дополнительных мер поддержки в части заработной платы в бюджетной сфере. Для этого мы также произвели необходимые расчёты, и в случае принятия положительного решения обеспечим финансирование за счёт средств резервного фонда», — рассказал председатель правительства края Евгений Чекин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области увеличен размер прожиточного минимума, соответствующее постановление подписал первый заместитель губернатора Иркутской области Константин Зайцев.