Рыбинск, Ярославская область, 6 июня, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Адвокат из Владимирской области подозревается в даче взятки следователю в Рыбинске Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Адвоката задержали в марте 2022 года при попытке передачи следователю МВД 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки в крупном размере», оно расследуется областным управлением ФСБ. Рыбинский городской суд принял решение об аресте адвоката. Ярославский областной суд оставил меру пресечения без изменений.

Согласно сайту адвоката, он открыл свою практику во Владимирской области в 2011 году, в течение 15 лет также занимается преподавательской работой в различных вузах страны, сопровождает уголовные дела в городах Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Иваново, Владимир.