Элиста, , 11:32 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили семь человек, выписаны с выздоровлением восемь ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве 6 июня.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время в стационарах лечение получают 22 пациента с COVID-19, из них два человека находятся в тяжёлом состоянии.

За весь период пандемии в Калмыкии подтверждено 51 614 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 50 674 пациента. Не справились с ковидом 843 человека.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии в связи с заметным улучшением эпидемиологической ситуации отменили масочный режим и QR-коды, при этом продлили действие ряда других коронавирусных ограничений.

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