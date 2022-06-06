Москва, 6 июня, 2022, 11:31 — ИА Регнум. С предложением о создании в России единой база кодов IMEI для мобильных устройств обратилась в Минцифры РФ Федеральная служба безопасности (ФСБ). Об этом 6 июня сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в российском правительстве.

Мобильный телефон

Отмечается, что в ФСБ считают необходимым создание такой базы для «повышения эффективности оперативно-разыскных мероприятий» и для борьбы с противоправными действиями, делающимися с помощью мобильных устройств.

Также указывается, что, по мнению экспертов, такое решение позволит связывать устройство с его владельцем.

При этом утоняется, что ФСБ рекомендовало Минцифры сделать прототип централизованной базы IMEI-кодов, а также разработать соответствующие нормативно-правовые акты. В то же время добавляется, что в названном российском ведомстве подтвердили изданию получение такого предложения.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня стало известно, что Европейский союз может в ближайшие дни принять решение о введении единого стандарта разъёма для зарядки на мобильных телефонах, планшетах и наушниках.