Ставрополь, , 11:31 — REGNUM В Ставропольском крае в 2022 году будет построено 25 организаций здравоохранения, отремонтируют еще 75 амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Эти планы позволит осуществить программа модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил 6 июня губернатор края Владимир Владимиров.

ФАП Rkursk.ru

«Всего в 2022-м планируем отремонтировать 75 и построить 25 медучреждений, для которых уже закупили 80 санитарных автомобилей», — написал глава региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Владимирова, уже отремонтированы ФАПы в селе Никольском Степновского округа и поселке Равнинном Новоалександровского округа. Для них также закуплены новая мебель и оборудование. В поселке Комсомолец Кировского округа появилась новая амбулатория на 80 посещений в смену.

Еще один ФАП — в селе Щелкан Новоселицкого округа готовится к сдаче в эксплуатацию. До 1 июля будет построен ФАП в селе Дегтяревском Кочубеевского округа.