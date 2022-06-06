Париж, 6 июня 2022, 11:31 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась на восемь мест в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и стала первой ракеткой России. Об этом 6 июня сообщается на сайте организации.
Касаткина поднялась с 20-го на 12-е место. Ранее она дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции (Roland Garros), в котором проиграла первой ракетке мира Иге Свёнтек из Польши.
Финалистка Roland Garros 2021 года Анастасия Павлюченкова пропустила нынешний турнир из-за травмы. Она опустилась в рейтинге на 62 позиции и теперь занимает 83-е место.
Топ-10 рейтинга WTA от 6 июня:
Ига Свёнтек (Польша) — 8 631 очко;
Анетт Контавейт (Эстония) — 4 326;
Паула Бадоса (Испания) — 4 245;
Онс Жабер (Тунис) — 4 150;
Мария Саккари (Греция) — 4 016;
Арина Соболенко (Белоруссия) — 3 966;
Каролина Плишкова (Чехия) — 3 678;
Джессика Пегула (США) — 3 255;
Даниэль Коллинс (США) — 3 255;
Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3 060.
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