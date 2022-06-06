Париж, , 11:31 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась на восемь мест в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и стала первой ракеткой России. Об этом 6 июня сообщается на сайте организации.

Дарья Касаткина Kate Bum

Касаткина поднялась с 20-го на 12-е место. Ранее она дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции (Roland Garros), в котором проиграла первой ракетке мира Иге Свёнтек из Польши.

Финалистка Roland Garros 2021 года Анастасия Павлюченкова пропустила нынешний турнир из-за травмы. Она опустилась в рейтинге на 62 позиции и теперь занимает 83-е место.

Топ-10 рейтинга WTA от 6 июня:

Ига Свёнтек (Польша) — 8 631 очко; Анетт Контавейт (Эстония) — 4 326; Паула Бадоса (Испания) — 4 245; Онс Жабер (Тунис) — 4 150; Мария Саккари (Греция) — 4 016; Арина Соболенко (Белоруссия) — 3 966; Каролина Плишкова (Чехия) — 3 678; Джессика Пегула (США) — 3 255; Даниэль Коллинс (США) — 3 255; Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3 060.

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