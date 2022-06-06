Владивосток, 6 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Лесозаводске, Дальнереченске, Спасске-Дальнем и Арсеньеве открылись благотворительные склады, где родители новорожденных смогут взять в бесплатное пользование предметы первой необходимости для детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Детская коляска

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Благотворительные пункты предметов первой необходимости для новорожденных были созданы в рамках регионального проекта «Репродуктивное здоровье».

Отмечается, что это адресная помощь жителям сёл Приморья.

По программе «Радуга детства» в безвозмездное временное пользование нуждающиеся семьи могут получить кроватки, коляски, ванночки и прочее оборудование для детей от 0 до 3 лет.

«Сотрудники социально-реабилитационных центров при поддержке НКО собирают заявки на необходимые вещи от нуждающихся семей и адресно отправляют их родителям через благотворительные склады», — пояснили специалисты.

Также реализуется и пилотный проект «Вырастай-ка» по взаимодействию с некоммерческими организациями в вопросах обеспечения семей, проживающих в сельской местности, детскими одеждой, обувью и другими вещами, а также предметами первой необходимости. Эти вещи также можно взять с благотворительного склада в безвозмездное пользование.

Предполагается, что благодаря комплексу мер проекта количество новорожденных в крае увеличится на 4,5 тыс. человек до 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии с 2023 года планируют увеличить размер пособия на содержание усыновленных детей и детей-сирот. Его сумма составит 30% от установленного в республике прожиточного минимума для детей.