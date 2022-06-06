Благовещенск, 6 июня 2022, 11:37 — REGNUM Уровень воды в реке Томь возле Белогорска в Приамурье за стуки повысился на десять сантиметров. Водоём поднялся до отметки в 216 см при критическом уровне в 300 см, сообщил 6 июня телеграм-канал «Белогорск ИНФО».
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Глава города Станислав Мелюков ранее анонсировал подготовку к возможному подтоплению. По его словам, вода прибывает понемногу, но стабильно. В реке сделана промоина, уложены 2000 мешков с песком.
Как сообщало ИА REGNUM, подтоплена дорога в село Кузнецово Магдагачинского района Амурской области. В населённом пункте, с которым из-за паводка невозможно транспортное сообщение, живут 166 человек, в том числе 65 детей.