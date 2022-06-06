Москва, 6 июня, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Международный комитет Красного Креста до сих пор не проинформировал о посещении российских военнопленных. Об этом 6 июня заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Татьяна Москалькова

«Большую обеспокоенность вызывает то, что Международный комитет Красного Креста до сих пор ни разу не проинформировал нас о посещении наших российских пленных. Мы не имеем информации, как осуществляется контроль за соблюдением международных норм и правил в отношении наших военнослужащих, оказавшихся в этой ситуации», — заявила Москалькова.

Сама Москалькова, по её словам, посещала украинских пленных в Севастополе и убедилась, что «их права полностью соблюдаются в соответствии с международными нормами и принципами».

«Они обеспечены всеми гуманитарными потребностями: постельное белье, питание, медицинское обслуживание. Я провела там личный прием. После этого по их просьбе сообщила их родственникам об их судьбе то, о чем они просили. Очень важно, чтобы гуманитарная составляющая по нашей линии, уполномоченных по правам человека, работала», — указала она.