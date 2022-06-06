Горно-Алтайск, 6 июня, 2022, 11:28 — ИА Регнум. 39,2% исследованных клещей в Республике Алтай являются переносчиками различных инфекций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Rospotrebnadzor.ru Клещи

Всего сотрудники ПЦР-лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в республике исследовали 909 экземпляров. В 357 образцах обнаружено наличие вирусов, в том числе в 13 — вирус клещевого энцефалита.

Всего с начала сезона в Горном Алтае жертвами нападения клещей стали 1963 человека, в том числе 702 ребёнка. Это на 22% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, при этом число заболевших клещевыми инфекциями выросло.

«Заболели уже 49 человек, в том числе 17 детей (на 06.06.2021 — 38 заболевших): у 42 — сибирский клещевой тиф, у 4 – клещевой боррелиоз, у 3-х – подозрение клещевой энцефалит», — добавили в ведомстве.