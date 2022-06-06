Москва, 6 июня, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за участие в вооруженных конфликтах на территории иностранного государства, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Согласно документу, публичные призывы против безопасности РФ будут караться до семи лет лишения свободы в колонии.

Согласно поправкам в Уголовный кодекс, «участие гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации», будет наказываться лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

Наказываться будет и осуществление гражданином Российской Федерации конфиденциального сотрудничества со специальной службой иностранного государства, международной или иностранной организацией либо с их представителями, то есть шпионаж.

Расширяется также перечень действий, расцениваемых как государственная измена.