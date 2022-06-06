Москва, 6 июня, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Странам Евросоюза придется рыскать по миру в поисках нефти такого же качества, как российская. Об этом сегодня, 6 июня, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram- канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

При этом, по его мнению, ЕС столкнется с дефицитом отдельных видов топлива, таких как дизель, который необходим для грузовиков и сельскохозяйственной техники.

«Отказаться от российской нефти сразу никак нельзя. Свои же граждане и бизнес могут поставить к стенке. Поэтому решили растянуть проект на несколько месяцев, чтобы найти альтернативные источники поставок», — пояснил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, мир не сможет полностью отказаться от российской нефти, считает генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков.

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