* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:26 — REGNUM В афганской провинции Баглан талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали командира Фронта национального сопротивления Афганистана, а затем убили его. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство

По словам источников издания, его звали Али, он был одним из командиров в местности Тагаб уезда Хост-ва-Ференг.

Согласно источнику, Али был застрелен лично Санауллой, талибским (организация, деятельность которой запрещена в РФ) главой уезда Хост-ва-Ференг. В этом же уезде ранее был убит Махдум Башир, член Фронта сопротивления.

Ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принудительно выселили десятки семей из уезда Хост-ва-Ференг.