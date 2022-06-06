Москва, , 11:25 — REGNUM Результатом нефтяного эмбарго станет поиск «серых» схем для продолжения закупок из России. Об этом заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал в личном телеграм-канале шестой пакет антироссийских санкций, принятый Евросоюзом. Медведев отметил, что сразу отказаться от российской нефти в ЕС не стали, потому что «свои же граждане и бизнес могут поставить к стенке».

Замглавы Совбеза спрогнозировал, что результатом поисков сырья по всему миру, сопоставимого по качеству с российским, станет появление «серых» схем, по которым сырьё из РФ будет приобретаться и оплачиваться в обход санкций:

«И они знают, что все равно надо будет найти «серые» схемы, чтобы получить наше сырьё, как-то его оплатить, обойдя собственные идиотские санкции».

Медведев отметил, что ещё одна «свинья» — запрет на страхование танкеров с российской нефтью, чтобы осложнить поставки в третьи страны — решаема за счёт госгарантий в рамках межгосударственных соглашений с третьими странами.