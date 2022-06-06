Стокгольм, 6 июня, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Сейчас судьбу всего правительства Швеции решает один независимый депутат Амине Какабе. По мнению партсекретаря главной оппозиционной партии «Умеренные» Гуннара Стрёммера, правительство само «загнало себя в угол». Об этом он заявил вечером 5 июня в эфире телеканала SVT.

Tage Olsin Правительство Королевства Швеция

Есть много оснований полагать, что Амине Какабаве может принять решение о вынесении вотума недоверия министру юстиции Моргану Йоханссону. Если он уйдет в отставку, премьер-министр страны Магдалена Андерссон заявила, что она сама подаст прошение об отставке и тем самым распустит правительство.

С учетом того, что сейчас голоса поделены 174 на 174, именно Какабаве со своим решающим 175-м голосом является «королем горы».

«У нее такое положение, потому что Магдалена Андерссон сама пришла к власти в правительстве таким образом и сделала ставку на мандат Какабаве», — заявил партсекретарь «Умеренных» Стрёммер.