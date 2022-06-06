Москва, 6 июня, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Помимо санкций, введенных против России, усилению продовольственного кризиса способствовали участившиеся в последнее время неблагоприятные явления погоды, включая засухи, в том числе в регионах, играющих важную роль в обеспечении мировой продовольственной безопасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Засуха

«Пандемия привела к проблемам с логистикой, нарушению логистических и производственно-сбытовых цепочек, вызвав частичный дефицит на разных рынках, включая рынки продовольствия, и спровоцировав усиление инфляции, — сказал Мастеров. — Переход на дорогостоящую «зеленую» энергетику в западных странах, а также резкий рост спроса на электроэнергию обострили проблему высокой стоимости энергоресурсов, что привело к резкому росту себестоимости производства во многих отраслях промышленности, в том числе и в сельском хозяйстве. А в условиях резкого роста цен на энергоресурсы произошло снижение объема производства удобрений и, как следствие, урожайности».

Кроме того, Мастеров отметил, что к росту цен привели также попытки руководства США бороться с экономическими последствиями пандемии активным печатанием денег.

«Такой рост денежной массы не был подкреплен соответствующим ростом реальной экономики. Наоборот, производственный сектор по всему миру столкнулся со сбоем в логистических и производственных цепочках, нарушением процесса выпуска продукции, недопоставками продукции на рынок и товарным дефицитом на ряде рынков. Это привело к разгону инфляции, обесценению денег, усугубившись резким ростом цен на энергоресурсы», — подытожил Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров заявил, что для того, чтобы не усугублять продовольственный кризис, государствам Запада надо более сбалансированно переходить на «зеленую» энергетику и поскорее отменить санкции против РФ.