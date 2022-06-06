Нур-Султан, , 11:24 — REGNUM В ходе референдума в Казахстане по внесению поправок в конституцию были выявлены нарушения, но они являются незначительным и не повлияли на итог голосования. Об этом 6 июня сообщил на брифинге в Нур-Султане глава миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов.

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«Миссия считает, что референдум прошёл на высоком организационном уровне в соответствии с действующим законодательством», — сказал Анфимов.

По мнению членов миссии, гражданам Казахстана обеспечили право на волеизъявление. Явка превысила 50% и референдум признан состоявшимся.

Напомним, референдум в Казахстане прошёл 5 июня. Явка, по предварительным данным, составила более 68%. Наименее активно голосовали в Алма-Ате, где на избирательные участки пришли около 33% граждан, имеющих право голоса. Активнее всего голосовали в Кызыл-Ординской области, где явка составила почти 80%.

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