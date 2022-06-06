Москва, 6 июня, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Туристическая отрасль в России восстанавливается и в 2022 году может приблизиться к показателям, которые были до начала пандемии коронавируса. Об этом 6 июня заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По оценке эксперта туристический сезон 2022 года по своим показателям окажется лучше, чем в предыдущем году.

«Сезон будет лучше прошлого года. По отдельным регионам будет выше «доковидного» 2019 года. Но в целом на 5-10% он будет ниже показателей 2019 года. Но сезон состоится, и он уже в развитии», — сказал Барзыкин.