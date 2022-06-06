Москва, 6 июня, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Странам Запада надо более сбалансированно переходить на «зеленую» энергетику и как можно скорее отменить санкции против России, чтобы не усугублять продовольственный кризис. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

«Странам Запада следует более сбалансированно подходить к переходу на более дорогостоящую «зеленую» энергетику, отказаться от политизированных решений, в том числе в вопросах обеспечения энергетического и продовольственного баланса, поставив на первое место экономическую целесообразность и безопасность, — сказал Мастеров. — Следует как можно скорее отказаться от введенных санкций против России, которая является одним из крупнейших поставщиков продовольствия и удобрений. Ее выпадение из системы мирового продовольственного обеспечения не может пройти без последствий для мировой продовольственной безопасности».

Также, по мнению Мастерова, на мировом уровне следует более тщательно и комплексно подойти к развитию метеорологической науки, системы прогнозирования крупных погодных аномалий.

«Прежде всего в регионах, играющих ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности, что требует развития и наращивания сети метеонаблюдений, международного обмена метеоинформацией, активной компьютеризации и развития соответствующих модельных расчетов при разработке долгосрочных прогнозов погоды», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров заявил, что отмена санкций, введенных против РФ, будет способствовать преодолению продовольственного кризиса.