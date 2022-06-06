Ярославль, 6 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Ярославле проект росписи моста на остров Даманский отправили на доработку. По решению градостроительного совета города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Ярославля.

yarnews.net Предлагаемый художницей вариант оформления моста

Идея расписать мост обсуждается уже несколько месяцев. Превратить его в арт-объект предложила художница Хелен Анвор. По задумке автора его необходимо оформить на основе детских рисунков, которые нарисовали дети с ограниченными возможностями здоровья. Ранее в городе так уже были расписаны трамвай №7 и автобус №49. Однако в мэрии решили, что раскрашенный мост в историческом центре — это не общественный транспорт. И отправили проект на доработку.

«Было решено представить другие варианты цветовых решений, включая возможность поиска более сдержанного решения», — сообщили власти.

Сама художница отметила, что на доработку проекта уйдет около недели.