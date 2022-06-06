Стокгольм, 6 июня 2022, 11:26 — REGNUM Согласно опросу, проведенному социологами Demoskop для газеты Aftonbladet, лидер «Либералов» Йохан Персон выиграл дебаты с участием лидеров парламентских партий, которые прошли поздним вечером на телеканале TV4.

Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон
Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон
Liberalerna.se

«Вообще здорово. Может быть, мне подходят такие короткие форматы в эфире», сказал политик в интервью журналистам TV4.

Как написала Aftonbladet, Персон получил самую высокую оценку из всех участников «3,4». За ним следуют лидер «Христианских демократов» Эбба Буш и лидер «Социал-демократов» премьер-министр страны Магдалена Андерссон, которые обе получили «3,3».

Третье место занял лидер оппозиции Ульф Кристерссон («Умеренные»). Зрители поставили ему оценку «3,2».

В опросе приняли участие 1 015 человек.